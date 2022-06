black design

Z zaangażowaniem przeprowadzam każdego klienta przez cały proces projektowy, od A do Z. Budowa domu czy remont są jednymi z najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu, a prędzej czy później czeka to każdego z nas. Kilka lat doświadczenia w branży projektowej utwierdziło mnie w tym, że moje poczucie sukcesu, to poczucie spełnienia mojego klienta. Dlatego zajmuję się tylko jednym projektem jednocześnie i dąże do stuprocentowego zadowolenia inwestora. Słucham i dociekam. Nie narzucam nachalnie swojej wizji, ale w sposób klarowny rozwiewam wątpliwości i argumentuje decyzje. Stawiam jasne warunki współpracy licząc jednocześnie naodwagę i otwarty umysł klienta, szanując pokładane we mnie zaufanie.Jestem absolwentką architektury wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracuję w Białymstoku oraz zdalnie.

Zapraszam do współpracy.

Anka Konecka