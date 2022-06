Qule.pl to miejsce pełne światła. Nasza przygoda z Cotton Balls Light zaczęła się kilka lat temu podczas podróży do Kambodży. W mieście Siem Reap wybraliśmy się wieczorem na spacer po okolicy. Przypadkiem trafiliśmy na nocny targ, gdzie można było kupić oprócz egzotycznych owoców, ubrań i pamiątek, mnóstwo innych rzeczy. Mimo późnej godziny targ był pełen ludzi – momentami nie sposób było się przecisnąć przez gęsty tłum turystów i mieszkańców Siem Reap.

Im dalej szliśmy, tym coraz bardziej byliśmy atakowani nowymi zapachami i ferią barw. Na kilku straganach zauważyliśmy cudowne oświetlenie, które od razu wpadło nam w oko. Urzekające światło, delikatne i magiczne zamknięte w misternie utkanych bawełnianych kulach. Od razu pomyśleliśmy, że Cotton Balls Light to coś więcej niż zwykłe lampki choinkowe. Do Polski mogliśmy przywieźć niestety tylko kilka zestawów girland. Wybraliśmy kolory, które najbardziej nam się spodobały, czyli głównie beże, pastele i szarości. Zauważyliśmy, że naszym Klientom takie kolory również przypadły do gustu. Qule powstały z myślą o wszystkich miłośnikach pięknych i niepowtarzalnych wnętrz. Qule to lepsza strona światła!