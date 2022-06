AMDesign Solutions

Projektujemy od 19 lat. Mamy w swoim portfolio realizacje hoteli, domów, apartamentów, obiektów użyteczności publicznej we Francji, Anglii, Australii i oczywiście w Polsce. Przygotowujemy projekty, dbając o jakość zastosowanych materiałów oraz rozwiązań tak, aby były funkcjonalne i piękne a klienci czuli się w swoich wnętrzach komfortowo.

Prowadzimy nadzory nad realizacją inwestycji, w zakres których wchodzi:

– kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem

– obsługa zamówień i dostaw na czas

– koordynacja narad z branżystami

Cenimy sobie czas naszych klientów i wykonawców dlatego korzystamy z najnowszych narzędzi do komunikacji takich jak platforma zawierająca wizualizacje, plany, rysunki opisy techniczne, karty produktów i urządzeń zastosowanych w danym projekcie, do których o każdej porze po zalogowaniu ma dostęp zarówno klient jak i zatrudnieni wykonawcy.

Oferujemy również konsultacje online z projektantami polskojęzycznymi i angielskojęzycznymi w zależności od lokalizacji inwestycji. Mamy doświadczenie w projektowaniu obiektów wpisanych do rejestrów zabytków zarówno w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii.





Designers Agnieszka Majewska and Deborah Kenny specialising in High end interiors and residential developments across the UK and Europe.

An international design practice which provides a comprehensive service to private clients, residential developments and boutique hotels. To date we have worked on 5 hotels, yachts and private estates in the UK and Europe.

Current projects include homes in Belgravia, Surrey, Chelsea, the west of Ireland, Dublin, and Gdansk.

Clients’ have included ambassadors, peers, property developers and private high net worth individuals. The focus is interpreting our clients’ vision and delivering beautiful homes that express their personalities and are suited to their current lifestyle. We love realising dreams and guiding clients’ through the process to make it as enjoyable and seamless as possible. The latest technology is used to achieve this and allows for 24 hour interactivity with our clients’ and partners if they so wish.





We enjoy commissioning skilled artisans to create bespoke works and collaborating with our amazing suppliers who creates beautiful hand crafted, luxury items that enhance and elevate our projects.

Our philosophy is to provide an atmosphere where all our partners can shine in order to create beautiful timeless designs.