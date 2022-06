Remline Jakub Skowroński

Twoje wnętrze - nasza pasja.

Nasze usługi zawierają się w branży nieruchomości - i obejmują szeroki zakres działań na tym polu - począwszy od działalności typowo remontowej, przez aranżację i projektowanie wnętrz po zdobywającą coraz większą popularność usłudze przygotowywania nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu (Home Staging) Współpracujemy z doświadczonymi fachowcami, projektantami wnętrz, specjalistami od sprzedaży nieruchomości. Partnerujemy naszym Klientom w sprzedaży, bądź wynajmie mieszkań, domów. Pracujemy na najlepszym sprzęcie, dostosowując technikę pracy do najnowocześniejszych technologi.Systematycznie śledzimy trendy uczestnicząc w szkoleniach jak i również odwiedzając co roku targi w Mediolanie.