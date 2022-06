One By Nine jest studiem architektonicznym założonym w 2009 przez Łukasza Wawrzeńczyka i Konrada Grabczuka. W naszym portfolio znajdują się projekty obiektów biurowych, mieszkalnych, oraz aranżacje wnętrz prywatnych i komercyjnych. Naszym Klientom oferujemy doświadczenie zdobyte przy realizacji licznych projektów w Polsce i zagranicą, nowatorskie rozwiązania łączące wysoką estetykę z funkcjonalnością, nadzór na każdym etapie ich realizacji, profesjonalne doradztwo ale przede wszystkim pasję do kreowania przestrzeni w niebanalnych formach.