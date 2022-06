KIM JESTEŚMY?

Bartosz Nalewajski - Architekt, absolwent wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 5 lat praktykował w Pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich w Poznaniu. Od 2009 roku szef biura NBArchitects. Posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

NBA jest biurem zrzeszającym grupę młodych, zdolnych i ambitnych ludzi tworzących nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa. Doświadczenie zdobyte przez członków zespołu przy okazji realizacji licznych projektów na terenie całej Polski, jest gwarancją profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Oczekiwany przez klienta rezultat uzyskiwany jest w wyniku intensywnego z nim dialogu oraz wzajemnej wymiany pomysłów. Jednocześnie, ścisła współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin, pozwala na wprowadzanie do projektów najnowszych trendów, wzorców i rozwiązań technologicznych.

BUDYNKI KOMERCYJNE

Przy projektowaniu tego typu architektury stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość i funkcjonalność powierzchni użytkowej. Zdobyte doświadczenie, w połączeniu z nieustanną analizą tendencji panujących na rynku nieruchomości, pozwalają nam połączyć funkcjonalność budynku z racjonalnie zaprojektowaną konstrukcją. Dbamy także o estetyczną i atrakcyjną wizualnie formę budynku, powstałą z komponentów o najwyższej jakości.

DOMY JEDNORODZINNE

Indywidualne podejście do każdego projektu pozwala nam, na dopasowanie go do osobistych potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Doświadczenie oraz wiedza sprawiają, że jesteśmy w stanie zaproponować Państwu optymalne rozwiązania w zakresie budownictwa jednorodzinnego, które utrzymując wysoką jakość, jednocześnie pozwalają na redukcję kosztów ich realizacji. Zajmujemy się także modernizacją budynków istniejących oraz projektowaniem tzw. domów pasywnych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii materiałowych i instalacyjnych (pompy ciepła, wymienniki ciepła, kolektory słoneczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków itp.).

WNĘTRZA

Podejmujemy się także kreowania intymnej sfery życia naszych klientów – wnętrz, w których mieszkają, pracują oraz spędzają czas wolny. Wrażliwość projektantów pozwala zrozumieć indywidualne potrzeby klientów i odzwierciedlić je w otaczającej ich przestrzeni.