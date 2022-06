BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

Pracownia Bagua powstała z narastającej we mnie latami potrzeby kreowania przestrzeni, w jakiej na co dzień się znajdujemy. W każdy projekt wkładam pełne zaangażowanie i pasję, co pozwala na stworzenie wnętrza odpowiedniego dla danego klienta. Właściwy dialog pomiędzy architektem a klientem jest dla mnie bardzo istotny, bez niego ciężko uzyskać pożądany efekt końcowy.

Zajmuję się projektowaniem wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Zdobyte przeze mnie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, pozwalają mi na profesjonalne podejście do każdego z projektów. Zapraszam do zapoznania się z portfolio, które systematycznie będzie uzupełniane. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty - zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Pozdrawiam, Joanna Chudoń.