Projektowanie Pokoi Dziecięcych

Witam serdecznie na mojej stronie!

Nazywam się Agnieszka Jarosz i zajmuję się projektowaniem wnętrz pokoi dziecięcych. Moja ...praca to pasja, która sprawia mi wyjątkową przyjemność. Do każdego projektu podchodzę indywidualnie i w każdy angażuje się w 100 procentach! Jeśli nie wiesz jak urządzić wnętrze Twojego Skarba a chcesz żeby było wyjątkowe i niepowtarzalne zapraszam do mnie - chętnie podejmę się każdego wyzwania;) Serdecznie zapraszam do kontaktu!;)