HalabisArchitektura

W Architekturze najbardziej pasjonuje nas przywracanie życia zapomnianym budynkom. Wyzwania, jakie stawiają ograniczenia nałożone przez Konserwatorów Zabytków, trudne do zagospodarowania działki. Lubimy trudne tematy, które wymagają podejścia inżynieryjnego. W naszych projektach łączymy tradycję z nowoczesnością, aby nie porzucić tego, co było, ale dopasować to do współczesnych realiów. Kilkadziesiąt uzyskanych pozwoleń na budowę pozwalają nam zagwarantować Państwu kompleksową pomoc przy modernizacji lub rozbudowie domu, rownież tego objętego nadzorem Konserwatorskim.

Oferujemy:

-przejrzyste przedstawienie wizji architektonicznej

-wsparcie przy całym procesie wnioskowania o pozwolenie na budowę, niezależnie od stopnia skomplikowania

-szczegółowe projekty budowlane.

Przeprowadzimy Państwa przez cały proces - od koncepcji do realizacji doświadczenie przy inwestycjach znajdujących się pod ochroną Konserwatora Zabytków Oprócz kompleksowej współpracy, oferujemy też Doradztwo w zakresie zakupu działki budowlanej, uzgodnień z Urzędami, współpracy z Konserwatorem Zabytków, rozbudowy inwestycji istniejących. Zadzwońcie, napiszcie, zróbmy razem coś wspaniałego. Jesteśmy tu dla Was...