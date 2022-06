Domowe Zmiany – Home Staging

„Domowe Zmiany” to zmiany w naszym sposobie myślenia o profesjonalnej sprzedaży nieruchomości. Gdy w 2008 roku rozpoczęliśmy obsługiwać lokalny rynek nieruchomości wiedzieliśmy, że pojawi się wkrótce konieczność wprowadzenie takich metod w swoim działaniu, które będą korzystne dla obu stron transakcji rynku nieruchomości. Odpowiedzią jest Home Staging.

„Domowe Zmiany” to projekt, który zrodził się z pasji do atrakcyjnego wyglądu otoczenia, do przestrzegania zasad estetyki w przestrzeni, w której prowadzimy swoją pracę. Rozwój Home Stagingu w Polsce, to moment, aby dynamicznie i z wielkim zaangażowaniem wprowadzać metamorfozy w mieszkaniach i domach naszych klientów.

Połączenie umiejętności robienia dobrej… ciekawej fotografii spowodowało, że z entuzjazmem dbamy o niepowtarzalną prezentację nieruchomości.

Piękne wnętrza, estetyka to jest nasza pasja i radość.

Każdy projekt to perfekcyjne realizacja, z dbałością o szczegóły. W każdym wnętrzu znajduje energię do działania. Jestem akredytowanym konsultant brytyjskiej sieci home stagerów „The House Doctor® Network” i jednocześnie House Doctor Polska.