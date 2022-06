Piękne wnętrza to połączenie estetyki i funkcjonalności, w którym czujesz się idealnie.

Dla jednych to będzie dom, w którym mogą organizować przyjęcia, spotkania z przyjaciółmi i rodziną a dla innych oaza ciszy z miejscem do pracy.

Powiedz nam o swoich potrzebach a my wykonamy dla Ciebie projekt dopasowany do Twoich potrzeb.

Indywidualne podejście – nasze realizacje są niepowtarzalne, przygotowywane pod konkretne zlecenie....każdy projekt jest wyjątkowy, jak każdy człowiek ma inne potrzeby, i to dostrzegamy, dopasowując projekt do Ciebie.





Jeśli właśnie kupujecie mieszkanie lub budujecie to zapraszamy do skorzystania z usługi projektowania wnętrz. Zapraszam do kontaktu, więcej szczegółów uzyskasz na stronie https://www.patrycjaiwan.pl.

architekt Patrycja Iwan