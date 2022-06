Pracownia NA NO WO architekci została założona w 2012 roku przez Piotra Cugiera i Rafał Tamowicza we Wrocławiu.

Nasz zespół tworzą młodzi i kreatywni architekci oraz współpracująca z nami grupa doświadczonych projektantów branżowych. Choć naszą ulubioną stylistyką jest minimalizm oraz proste i geometryczne podziały, to staramy się za każdym razem zrozumieć potrzeby i poznać gusta inwestora aby zrealizowany przez nas projekt był źródłem satysfakcji i zadowolenia nie tylko projektantów ale przede wszystkim przyszłego użytkownika. Nasza pracownia realizuje zadania projektowe niezależnie od funkcji i skali od mebli, poprzez wnętrza i domy jednorodzinne po budynki użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe. Z racji kierunkowego wykształcenia i zdobytego przez lata doświadczenia specjalizujemy się w renowacjach i adaptacjach budynków zabytkowych. Pracę nad nowym tematem zaczynamy od wnikliwej analizy miejsca skupiając się na dostrzeżeniu i wydobyciu jego potencjału przy równoczesnym wyeliminowaniu zastanych błędów i problemów funkcjonalnych. Wszystko to w celu stworzenia przestrzeni jak najwygodniejszej do życia i ponadczasowej. NA NO WO bo każdy projekt to nowe wyzwanie, nowe spojrzenie, nowe doświadczenia, nowi klienci, nowe emocje…