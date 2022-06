Marta Wieclaw Design

Architekt, projektant wnętrz z zamiłowania i z wykształcenia. Twardo stąpający po ziemi, szalony, zwariowany i odważny. Od niedawna szczęśliwa Mężatka i Matka najwspanialszej istotki na świecie, spełniająca na co dzień swoje marzenia, poszukująca nowych wrażeń i przygód.

W swoich projektach kieruje się nie tylko estetyką, ale przede wszystkim funkcjonalnością oraz zasadami ergonomii. Przywiązuje ogromną uwagę do szczegółów, bo to one stanowią o nieszablonowości projektów. Sprawiają, że nasze wnętrza są coraz piękniejsze, intrygujące i niepospolite.

Moje wnętrza charakteryzują się pełną elegancją z odrobiną szaleństwa i ekstrawagancji, przy zachowaniu lekkości nowoczesnego stylu.