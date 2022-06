Jesteśmy małą rodzinną firmą oferującą pięknie zaprojektowane, ręcznie wykonane zabawki, ubrania i akcesoria dla niemowląt i małych dzieci. Simpapa to studio projektowe, manufaktura i sprzedaż w jednym.

Nasze zabawki, kocyki, śpiworki są projektowane w małych, ręcznie wykonywanych seriach tworzonych w naszym charakterystycznym i niepowtarzalnym stylu z dbałością o każdy szczegół. Kupujemy materiały najwyższej jakości a potem jeszcze je testujemy w praniu aby mieć pewność, że to co sprzedajemy jest najwyższej jakości. To właśnie sprawia, że nasza marka jest wyjątkowa. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości bawełny i atestowanych materiałów. Jest to gwarancja bezpieczeństwa Twojego dziecka.