Jesteśmy studiem projektowym zapewniającym kompleksową obsługę na terenie całego kraju. Towarzyszymy klientowi we wszystkich etapach – od pierwszego szkicu do zakończenia prac związanych z realizacją projektu. Wykonujemy projekty architektoniczne (budynków wielorodzinnych, usługowych, biurowych, przemysłowych oraz domów jednorodzinnych), projekty urbanistyczne oraz projekty krajobrazu. Projektujemy wnętrza oraz wszystkie jego elementy tj. meble, grafikę oraz przedmioty użytku codziennego. Zajmujemy się również przygotowaniem identyfikacji wizualnej firm, począwszy od logotypu, po wizytówki, strony internetowe, aż po stoiska targowe i wystawowe. Sprzedajemy projekty gotowe domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków biurowych oraz usługowych. W naszej ofercie znajduje się ponad 18 tys. projektów, czyli ok. 90% wszystkich projektów dostępnych na rynku.

Uwielbiamy współpracować z klientami odważnymi, otwartymi na nowe pomysły, o szczególnych wymaganiach i wrażliwości. Od inwestorów nie wymagamy wyobraźni przestrzennej. Tworząc rysunki oraz wizualizacje obrazujemy jak będzie wyglądać przyszła inwestycja, a rzetelnie przygotowany projekt techniczny oraz nadzór nad procesem realizacji pozwalają osiągnąć zamierzony efekt. Projekty maksymalnie dostosowujemy do potrzeb inwestora biorąc pod uwagę jego wizję, wymagania oraz budżet, mimo tego nie porzucamy naszych pomysłów, ponieważ wyspecjalizowaliśmy się w szukaniu najlepszych możliwych do podjęcia rozwiązań projektowych.

Sami realizujemy obiekty, które zaprojektowaliśmy. Zgromadzone doświadczenie przy realizacjach wpływa na sposób w jaki projektujemy. Potrafimy wstępnie ocenić koszt realizacji już na etapie koncepcji, co pozwala dostosować projekt do budżetu inwestora. Podczas realizacji dbamy o najwyższą możliwą jakość wykonania.