Mam na imię Kamila. Motkiem i sznurkiem to moja pasja powstała z miłości do tworzenia dzierganych dywanów i dodatków ze sznurka bawełnianego. Motkiem i sznurkiem została stworzona dla ludzi chcących otulić swoje domy naturalnym pięknem i wyjątkowym designem. Jako twórca jestem bardzo elastyczna na modyfikacje moich prac i chętnie wykonam każdy mój model w innym rozmiarze lub kolorze. Serdecznie zapraszam Cię do mojego świata.