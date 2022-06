Akademia Wnętrz i Ogrodów - projektowanie ogrodów Warszawa

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy marzą o pachnącym ogrodzie, balkonie oraz przytulnym i nieziemskim wnętrzu…

Ogród – to przedłużenie domu. Raj dla zmysłów, puchatość roślin, zapachy, kontrasty, szum liści i traw, plusk wody, śpiew ptaków, zmienność kolorów…

Wymarzone, wytęsknione, zjawiskowe miejsce może powstać, w kilka tygodni od momentu rozpoczęcia projektowania powstaje niczym najpiękniejsza scenografia – pachnący ogród, trójwymiarowy, żywe dzieło, które radości każdego dnia się zmienia. Ogrody są po to by nas zachwycać…:)

Zakres prac:

– wykonanie kosztorysu realizacyjnego oraz harmonogramu prac

– nadzór autorski

– wykonanie prac ziemnych

– ocena jakości ziemi na działce, oczyszczenie terenu z ew. zanieczyszczeń pobudowlanych, kamieni, szkła itp

– wykonanie prac ziemnych – ew. usunięcie istniejącej ziemi wg potrzeb, usunięcie chwastów oraz nawiezienie ziemi wyrównującej poziomy oraz wykonanie nasypów i wykopów wg projektu za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie

– wybranie, zakup i transport materiału roślinnego oraz w szkółce

– transporty pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji ogrodu – odpowiednia ziemia

– wykonanie projektu i wycena systemu nawadniania wg zatwierdzonego projektu

– sadzenie roślin

– zakup, transport darni i założenia trawnika z rolki

– wykonanie pierwszego cięcia formującego