SOLLUX LIGHTING MUZOLF SPÓŁKA JAWNA

WPROWADZAMY WIĘCEJ ŚWIATŁA





do wnętrza i do życia





PONADCZASOWE ROZWIĄZANIA





W Sollux projektujemy dla ludzi i z myślą o ludziach, dlatego u nas każdy znajdzie coś dla siebie. Dajemy światłu nie tylko estetyczną, ale także funkcjonalną oprawę w postaci lamp wiszących, sufitowych i ściennych. Ich rola jest prosta: mają być źródłem blasku, w którym każdy użytkownik może czuć się sobą.





W Sollux nie gonimy za krótkotrwałymi trendami - i nasi odbiorcy też nie muszą. Znajdą u nas ponadczasowe, wygodne oraz uniwersalne rozwiązania, które świetnie sprawdzą się zarówno w kuchni, jak i sypialni, teraz i za kilka lat.





Nasze oprawy są jak ludzie, którzy je tworzą: różnorodne, autentyczne, ciekawe. Powstają we współpracy z lokalnymi, polskimi rzemieślnikami, którzy z dbałością o detale opracowują minimalistyczne i praktyczne formy lamp. Sollux to odpowiedź na realne problemy, z którymi zmagają się kupujący: trudności z wyborem stylu czy rodzaju oświetlenia do danego pomieszczenia. U nas to wszystko jest proste, bo właśnie taki - prosty - powinien być zakup idealnej dla siebie lampy.













W katalogu znajdziesz propozycje, które pasują do każdego stylu: od surowych loftów po ciepłe, skandynawskie klimaty. Szczególnie lubimy tworzyć ze stali, aluminium, szkła, betonu i ceramiki, dlatego tych materiałów nie zabraknie Ci w naszej ofercie.





Z Sollux światło jest bliskie każdemu. Poznaj kolekcje, które dają ludziom odwagę bycia sobą.