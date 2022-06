Bofo Architekci to multidyscyplinarna grupa projektowa obejmująca szeroki zakres projektu- od architektury do projektowania wnętrz i mebli. Jesteśmy znani z upodobania do prostych from, wyważonych proporcji, starannie dobranych detali i naturalnych materiałów. Każde zadanie projektowe traktujemy indywidualnie, szukając adekwatnej odpowiedzi w kontekście i specyfice miejsca, oczekiwaniach inwestora i założeniach programowo-ekonomicznych.