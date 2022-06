360° ZIELENI Pracownia Architektury Krajobrazu

Biuro projektowe 360° Zieleni, prowadzone przez Magdę, zajmuje się projektowaniem wszelkich zielonych elementów w krajobrazie miejskim i wiejskim. W ofercie znajdują się min. małe aranżacje do wnętrz, wyposażenie biur w zieleń, przez zielone ściany wewnętrzne i zewnętrzne, zieleń na dachach, tarasach, ogrody prywatne i parki. Zadania nietypowe, awangardowe, nowoczesne, oryginalne, zazielenianie przestrzeni zurbanizowanych jak i również tradycyjne sielskie ogrody wiejskie i przydomowe. Jednym słowem 360° ZIELENI!

W myśl szeroko pojętej idei zrównoważonego rozwoju, bardzo ważne jest, nie tylko dla Polski, Europy, ale całego świata, wprowadzanie jakichkolwiek zielonych obszarów do krajobrazu miasta. Ma to długofalowe i niewymierne korzyści materialne. Przede wszystkim przyczynia się to do oczyszczania powietrza, powiększania przestrzeni biologicznie czynnych w przestrzeni zurbanizowanej, a to z kolei ma dobroczynny wpływ nie tylko na środowisko i mikroklimat, ale także na podniesienie warunków życiowych dla Nas, jako mieszkańców.Projektując założenia zielone, należy myśleć nie tylko o stronie estetycznej projektu, poprawiającym nasze najbliższe otoczenie, ale jako częściowo o przedsięwzięciu globalnym, wpływającym na całe środowisko.

Pracownia 360° Zieleni wykonuje projekty i dokumentacje techniczne w zakresie szeroko pojętej architektury krajobrazu, jednak zawsze oparte i wykorzystujące różne technologie ekologiczne, przyjazne dla środowiska.W ofercie znajdują się specjalistyczne opracowania zielonych obiektów dla architektury i wnętrz, a także wszelkie aranżacje związane z materiałem roślinnym, ogrody naturalistyczne, prywatne, zieleń dla terenów poprzemysłowych i inne.