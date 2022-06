Knitting Factory to manufaktura ręcznie wykonywanych artykułów wyposażenia domu .

Zajmuję się produkcją puf, dywanów, poduszek i innych dodatków do domu, dekoracji i ozdób. Łączę funkcjonalność, jakość, dobre wzornictwo i wartość produktów - zawsze działając w zgodzie z zasadami SLOW. Ten koncept jest obecny we wszystkim, co robię, od projektowania, poprzez pozyskiwanie surowców, pakowanie . W mojej pracowni tworze wyjątkowe i niepowtarzalne produkty dla Ciebie i Twojego domu. Stawiam na perfekcję wykonania i wysoką jakość materiałów oraz zgodność z tendencjami w modzie. Każdy wykonany przedmiot jest jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy bo tworzony pod zamówienie klienta. Do produkcji wykorzystuję wysoko jakościowy sznur bawełniany polskich producentów a niektóre produkty wykorzystują surowce wtórne. By codzienne, domowe życie wielu ludzi stawało się jeszcze lepsze.