KUKA Concept Studio

Jesteśmy pierwszą pracownią w Warszawie proponującą obejrzenie projektu w Wirtualnej Rzeczywistości!!! Zapraszamy do naszej pracowni na spacer w okularach 3D po mieszkaniu pokazowym.

Każdy projekt to inna historia. Idea jest myślą przewodnią, która należy kontynuować przez cały proces projektowy - jedynie wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć wyjątkowy i niepowtarzalny efekt. Kreowana przestrzeń musi posiadać duszę, by napędzać jej mieszkańca do biegu dnia codziennego, stać się oazą i przystanią bezpieczną.

Zawsze staramy się, choć, to powinno być oczywiste, wnikliwie wsłuchiwać się w potrzeby klientów - projekt nie tylko jest satysfakcjonujący, gdy jest oryginalny, ale musi być również jak najbardziej funkcjonalny. Moja pracownia działa na rynku od dwóch lat, konsekwentnie realizując najważniejszą ideę ponad wszystkie - uśmiech na twarzy ludzi zadowolonych z efektu końcowego.

Posiadamy ekipy wykonawcze, stolarskie, szklarskie - działamy jako jeden zespół, co jest bardzo istotne przy remontowym przedsięwzięciu :)