Pracownia Projektowa JOTA Joanna Bochyńska

Pracownia Projektowa Jota powstała w 1995 roku. Od tego czasu realizujemy z pasją projekty zarówno mieszkaniowe jaki i usługowe. Na naszej stronie prezentujemy tylko najciekawsze dzieła, które mamy nadzieję wprowadzą Państwa w nasz styl i poczucie estetyki. Wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zajmujemy się też aranżacją wnętrz.Wykonujemy projekty indywidualne – autorskie niepowielające powszechnie stosowanych schematów. W ciągu 20 lat naszej działalności zrealizowaliśmy przeszło 3 000 projektów. Prowadzimy prace przygotowawcze polegające na rozpoznaniu i analizie warunków planowanej inwestycji z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań mogących wpłynąć na jej realizację. Wykonujemy we współpracy z biurami branżowymi projekty inżynierskie i instalacyjne w pełnym zakresie. Prowadzimy na życzenie inwestora kompletną obsługę formalno-prawną inwestycji aż do momentu przekazania obiektu do użytkowania i odbioru technicznego. Wykonujemy wizualizacje i prezentacje multimedialne projektowanych obiektów na etapie koncepcji programowo-przestrzennej. Używamy licencjonowanego oprogramowania Autodesk i Microsoft. Pracujemy w technologii BIM.