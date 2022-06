My Honey Home to luksusowe produkty marki Eichholtz oraz starannie wyselekcjonowane kolekcje w stylach Hampton, New York, Modern Classic, Art Deco. Dobieramy nasze propozycje w taki sposób, by tworzyć z dbałością o detale wyjątkowe wnętrza z charakterem dla wielbicieli klasycznej elegancji, ale także fanów najnowszych trendów w designie. W salonie z wyposażeniem wnętrz My Honey Home zobaczysz piękne, gotowe aranżacje mebli oraz dekoracji i ekskluzywnych dodatków do domu, takich jak dywany, grafiki, lampy, lustra, tkaniny i tapety, wielu znanych, cenionych europejskich oraz amerykańskich producentów. Mamy wszystko, czego potrzebujesz – modne i stylowe dodatki glamour, nowoczesne oraz klasyczne. Z nami urządzisz salon, sypialnię i łazienkę dokładnie tak, jak to sobie wymarzyłeś.

Usługi Salon wnętrz oraz sklep online Obszary usług Sprzedaż, aranżacje, and Bielsko-Biała Adres ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31

43300 Bielsko-Biała

Polska

+48-572831932 myhoneyhome.pl