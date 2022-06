Firma Ciarko istnieje na rynku od blisko 30 lat. W tym czasie z małej rodzinnej firmy przekształciła się w największego producenta okapów kuchennych w Polsce i jednego z trzech liderów rynku europejskiego. Wszystkie urządzenia oferowane przez producenta powstają w Sanoku, gdzie znajduje się siedziba firmy i zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesny park maszynowy.

Ofertę firmy stanowią wysokiej jakości okapy kuchenne, począwszy od szerokiej gamy popularnych modeli kominowych i wyspowych, po teleskopowe i uniwersalne urządzenia podszafkowe. Nieustanne ulepszanie technologii, poszukiwanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań oraz własne laboratorium badawcze sprawiają, że produkowane w Sanoku okapu charakteryzują się najwyższą jakością, nowoczesnym designem, wyjątkowymi parametrami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na komfort użytkowania. Firma Ciarko jest autorem pionierskich rozwiązań, np. w zakresie wyciszania silników i filtracji powietrza, oświetlenia LED czy sterowania dotykowego. Wiele z nich chronionych jest przez odpowiednie patenty.

Oferowane przez Ciarko okapy cieszą się ogromną popularnością, zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma obecna jest na ponad 40 rynkach z czterech kontynentów.

Dowodem uznania dla wysokiej jakości, innowacyjności i wzornictwa są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane firmie, takie jak: red dot design award 2013 product design/honourable mention, Must Have, Dobry Design, Dobry Wzór, Gazele Biznesu, Teraz Polska czy Polski Prestiż.

Okapy kuchenne Ciarko to połączenie niebanalnej formy, funkcjonalności, najwyższej jakości oraz innowacyjnych rozwiązań. To właśnie te idee przyświecają firmie podczas projektowania każdego modelu okapu. Potwierdzeniem wysokiej pozycji producenta jest uznanie rzeszy Klientów, których zaufanie od lat wyznacza kierunek rozwoju firmy.

Ciarko is the largest producer in Poland and one of three leaders on the european market of high-quality cooker hoods. Ciarko operates on the domestic market since 1986. Curently production takes place in the area of 6000 m2. On all departments the company employs approximately 400 people.

The company produces cooker hoods:

- chimney (side wall, rustic, island),

- universal (under cabinet, telescopic),

- specialistic (for catering)

Despite its position on the market Ciarko is continually expanding its capabilities. We are constantly increasing our actions on European Union, Serbian, Croatian, Lebanesse, Israeli, North American, former Soviet Union countries and Scandinavian markets.

In addition to the production department we have a laboratory in which all components and finished products are tested.

Service is available throughout Poland (signed contracts with major service points).

Ciarko`s regional branches provides following services:

- post-warranty repairs, - hood mounting, - equipment maintenance, - spare parts sale, - warranty repairs.

Products (quality and innovation)

Chimney hoods are produced in three segments*: - basic, - medium, - premium.

*depending on hood equipment and its design

Ciarko hoods are now the quietest on the market. They emit sounds at up to 49 dBA. The patented engine silencing systems and air filtration are innovative solutions. Efficiency and volume are the basic parameters of the hood therefore Ciarko attaches special attention to them. Hoods available on the market are not only quiet but also easy to clean. Performed by Ciarko strategy is to facilitate the use of the product. LED light, modern touch control and a patented carbon filter cassette are a number of other innovative solutions which variety is still growing. Consumers choosing a product and paying for it count on the highest quality. They also pay attention to appearance, its performance, functionality and price. Designing a new product in Ciarko is a cooperation and compromises between the designer and the technologists, between the original, sophisticated appearance and the price and functionality.

Transport and logistic

Goods are delivered by our transport or spedition throughout the country.

Awards

The proof of quality, innovation and design are distinctions, nominations and awards received by Ciarko. Including over the past few years: "Red dot design award honourable mention"„Dobry Wzór”, „Gazele Biznesu”, „Teraz Polska”, „Polski Prestiż”. Awarded cooker hoods have received high scores for excellent functional parameters acheived thanks to modern technology, and for a simple, lapidary form, boldly demonstrating high-tech character of the product.