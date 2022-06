trk system

Aranżacje kuchni, łazienek i salonów wzbudzają najwięcej emocji. Chęć wyciśnięcia z wnętrza maximum powierzchni i wygody stawia nieraz trudne zadania przed projektantem.

Rozwiązuję te zadania już na etapie wstępnych rozmów z właścicielami mieszkania.

Czy ma to być prosta maszyna do mieszkania, mieszkanie będące etapem w karierze, lub docelowe miejsce do życia.

Ważne jest by aranżacja wnętrza była nowoczesna, ale też uwzględniała osobowość właściciela. Truizm? Z pewnością. Ale gdy obejrzycie załączone zdjęcia, bez trudu rozpoznacie te kategorie o których wspomniałam powyżej.

Wyobraźnia projektanta w przypadku adaptacji jest częściowo ograniczona przez usytuowanie pionów sanitarnych i medialnych.

Gdyby chcieć je przesunąć , co nie jest niemożliwe, koszta wzrosły by znacznie. A tego każdy inwestor konsekwentnie unika.

By uzyskać harmonijny wygląd mieszkania, projekty kuchni, czy aranżacja łazienki i salonu

muszą być prowadzone jednocześnie. Jest to też uzasadnione ekonomicznie, przeprowadzanie prac budowlanych etapami znacznie je podraża.

Aranżacja łazienki przeważnie zakłada dość rewolucyjne zmiany wiążące się z wymianą wanny na kabinę przysznicową. Jest to również zmiana która ma znaczenie ergonomiczne: wejście i wyjście pod prysznic jest łatwiejsze w każdym wieku. Trzeba przyznać że zmiana ta jest łatwiejsza do przeprowadzenia gdy osobą decyzyjną jest mężczyzna, panie wolą wannę. Czasami w podjęciu decyzji pomaga to że przy kabinie, w łazience będzie można zainstalować pralkę. Gdy tylko można staram się by aranżacja łazienki uwzględniała okno. Światło naturalne jest nie do przecenienia. Dziś szerokim frontem do oświetlenia weszły lampy Led, ich zasilanie jest realizowane prądem o niskim napięciu, a ich konstrukcja w postaci taśmy praktycznie nie ogranicza wyobraźni projektanta. Meble do łazienek bardzo często muszą spełnić podwójną rolę: pomieścić w swym wnętrzu kosmetyki i utensylia do pielęgnacji, a także być nośnikami luster i oświetlenia. Lustro może być drzwiami, tylną ścianą czy boczną. W odpowiedni sposób otwierając drzwi naszych mebli łazienkowych zrobionych na wymiar możemy obejrzeć naszą fryzurę w całej jej okazałości. Lustra odbijają światło dając dodatkowe rozświetlenie naszego pomieszczenia. Technologia dała nam też prezent w postaci doskonałych wykładzin winylowych które mogą być z powodzeniem stosowane zamiast płytek ceramicznych w łazienkach. Te kilka centymetrów często jest na wagę np.pralki w łazience.





Kolejną częścią naszego

życia która jest równie niezbędna jak higiena jest sztuka kulinarna.

Projekt kuchni w bloku to nieco więcej swobody niż w przypadku łazienki. Przywiązanie do pionów jest nieco mniejsze, choć nadal występuje.

Dzisiejsze małe kuchnie są większości całkowicie zelektryfikowane.

Przydział mocy elektrycznej na mieszkanie jest przeważnie wystarczający. Ale, zawsze jest jakieś ale!





Modernizacja mieszkania musi zawierać punkt wymiana instalacji elektrycznej. Dawniej stosowane przewody z aluminium z biegiem lat utleniły się i poruszone rozsypują się w proch. Tak samo nie wytrzymałyby natężenia prądu potrzebnego do zasilenia urządzeń.

Ustalenie wyposażenia AGD jest w sumie dość proste. Zlew, płyta indukcyjna, czasem piekarnik lub mikrofala, czasem i to i to. Zmywarka. bywa też instalowana w zabudowie kuchennej pralka.





Wyzwaniem jest zaprojektowanie kuchni tak by w zależności od wnętrza chowała się lub stanowiła akcent przełamujący dominujące formy lub kolory. Dziś dzięki technice okapów i rzadszemu wykorzystywaniu otwartego ognia aranżacja salonów z aneksem kuchennym stała się codziennością.

I tak posuwając się krokiem menuetowym dotarliśmy do salonu.

Salon ma być jasny i przestronny, nawet jeśli jest niewielki.

Mebli do salonu jest wielki wybór, dlatego jeśli nie zostanę poproszona o pomoc w doborze mebli, nie robię





tego.

Nastrój w salonie staram się wywołać światłem i dekoracją okien.