ZAPROJEKTUJE.EU Pracownia Architektury Wnętrz

Projektowanie oraz aranżacja wnętrz, to niezwykły i złożony proces. Wymagający szeroko pojętej wiedzy projektowej oraz architektonicznej. Niezbędna jest tu kreatywność , świeży umysł i wychodzenie poza schemat. Aby efekt był niesamowity i niepowtarzalny wymaga wielkiego zaangażowania ze strony Architekta, oraz psychologicznego podejścia i zrozumienia potrzeb Inwestora.

Nazywam się Maria Popek

Jestem Architektem.

Aranżacja wnętrz jest to moja świadoma i najtrafniejsza decyzja jaką podjęłam w życiu, ponieważ kocham to co robię. Projektowanie to nie tylko moja praca ale także pasja od zawsze – a jeśli jedno z drugim się łączy to wtedy jest idealnie…