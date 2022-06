TLC Sp. z o.o.

TLC Group to szwedzko-polski producent schodów i platform dla przemysłu i budownictwa, zabezpieczeń budowlanych, sprzętu do budowy zbiorników magazynowych, a także schodów do samodzielnego montażu przeznaczonych do domów i budynków gospodarczych.





Schody ASTA składają się z modułów pozwalających na optymalne dostosowanie ilości stopni do odpowiedniej konfiguracji kształtu biegów. Praktyczne rozwiązania oraz czytelna instrukcja montażu pozwalają na bezproblemowe, samodzielne łączenie poszczególnych modułów, a także instalacje schodów w miejscu docelowym. Minimalistyczna forma i funkcjonalność sprawiają, iż stanowią one oryginalny oraz praktyczny element nowoczesnej architektury.





Przeznaczenie schodów modułowych ASTA.

Schody modułowe ASTA znajdują zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dzięki różnym wariantom poszczególnych elementów idealnie sprawdzą się jako: schody główne, gospodarcze, garażowe, piwniczne czy strychowe. Przeznaczone są do budynków mieszkalnych, serwisowych oraz usługowych.





Wysokiej jakości produkty to zasługa między innymi systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który został certyfikowany przez TÜV SÜD Polska na zgodność z normą EN 1090-1. Niektóre z naszych wyrobów posiadają oznakowanie CE.

W ciągu 15 lat działalności TLC zbudowało wokół siebie grupę podmiotów zależnych, odpowiedzialnych za promocję i dystrybucję produkowanego asortymentu.