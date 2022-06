Lemur Architekci to młoda, prężnie działająca i szybko rozwijająca się pracownia architektoniczna, której siedziba znajduje się w sercu Artystycznego Nadodrza we Wrocławiu.

Lemur: POMAGA W ZAMIANIE POMYSŁÓW I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW NA KONKRETNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE: DOMY, SZPITALE, HALE PRZEMYSŁOWE, PROJEKTY WNĘTRZ KOMERCYJNYCH I PRYWATNYCH ETC...

Właściciele biura: Maria Kobylańska & Julia Koczur

+48 606 714 847 maria@lemurarchitekci.pl,

+48 506 171 202 juliakoczur@lemurarchitekci.pl

Lemur Architects is a young, thriving and fast-growing architectural studio, whose headquarters is located in the heart of the Art Oder in Wroclaw.

Lemur: HELPS WITH IDEAS AND EXPECTATIONS OF CUSTOMERS IN SPECIFIC ARCHITECTURAL PROJECTS: HOUSES, HOSPITALS, INDUSTRIAL HALLS, COMMERCIAL INTERIOR DESIGN AND PRIVATE INTERIOR DESIGN ETC ...

office owners: Maria Kobylańska & Julia Koczur

+48 606 714 847 maria@lemurarchitekci.pl,

+ 48 506 171 202 juliakoczur@lemurarchitekci.pl