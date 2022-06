Wyszomirska design studio to grupa osób pracujących w jednej

branży. Zaczynając od prac geodezyjnych, poprzez pełen zakres usług projektowych, a następnie pracę z ekipami wykończeniowymi, staramy się stworzyć miejsce dostosowane do charakteru i oczekiwań klienta. Opierając się na sprawdzonej metodzie dialogu między architektem a Inwestorem staramy się, najlepiej jak to możliwe,poznać Państwa potrzeby i zastosować dla nich konkretne ,funkcjonalne rozwiązania projektowe. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.Nad każdym pracujemy nieco inaczej.Staramy się wprowadzić nowatorskie rozwiązania, aby nadać wnętrzu niepowtarzalnego charakteru będącego odzwierciedleiem osobowości Klienta. Naszym celem jest nie tylko projekt indywidualnej wizji Inwestora, lecz głównie jego zrealizowanie.