ReNowe Art to polski design najwyższej próby. Nowoczesne meble tworzone z pasją i kreatywnością, najlepsze gatunkowo materiały i solidne wykonanie.

Do stworzonych przez nas mebli można się przywiązać przynajmniej z 3 powodów. Po pierwsze każdy z nich robiony jest od podstaw i w całości ręcznie, bez pośpiechu, pielęgnując tradycyjny meblarski warsztat co sprawia, że są bardzo solidne i starannie wykonane. Po drugie wykorzystujemy najlepsze gatunkowo materiały, dzięki czemu są to długowieczne wyroby. Po trzecie każdy mebel wykonujemy specjalnie na Państwa zamówienie, dzięki czemu są w pełni dopasowane do Państwa potrzeb i gustów.

Każdy mebel prezentowany w naszym sklepie możemy spersonalizować specjalnie dla Państwa przestrzeni. Zmienić wymiary, gatunek drewna, kolor etc. Wykonujemy również projekty i realizacje specjalnie pod Państwa domy, biura, restauracje etc.

Jak to działa? Jeśli mają Państwo pomysł na mebel lub zalążek idei wystarczy się z nami skontaktować. Wspólnie zaprojektujemy i wykonamy realizację idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb.

Jesteś EKO ? Wspaniale ! Kontaktując się z nami powiedz o tym. Dołożymy wszelkich starań, by twój dom wzbogacił się o meble tworzone w zgodzie z twoją filozofią. Idea upcyclingu to myśl ważna również dla nas.