Deer Design to nowatorskie podejście do wykończenia wnętrz. Jesteśmy profesjonalnym zespołem pełnym zapału - z pasją podchodzimy do powierzonych projektów. Wyobraźnia i kreatywność to nasze mocne strony.





Pracownia Architektury Wnętrz DEER DESIGN to miejsce, w którym łączymy pasję do projektowania z doświadczeniem w zakresie usług wykończeniowych. Sprawdzona i niezawodna ekipa budowlana oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe to u nas standard. Uważamy, że podstawą efektownego wykończenia wnętrz jest projekt mieszkania, który powinien być sumą przemyślanych rozwiązań funkcjonalnych i dobrze dobranych dodatków dekoracyjnych.





Programy wykończeniowe wnętrz DEER DESIGN to przede wszystkim oferta kompleksowa, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy oraz wypracowanie funkcjonalnych rozwiązań służących na lata.





W ramach wszystkich tych programów wyselekcjonowaliśmy materiały wykończeniowe najwyższej jakości w odpowiednich kategoriach cenowych, które dzielą się na 3 standardy podstawowe. Programy to tylko rama, na której się opieramy. Projekt zawsze powstaje indywidualnie i możliwe są wszelkie zmiany materiałowe.





W ramach programu „pod klucz” Klient otrzymuje paczkę projektów, wizualizacje, materiały wykończeniowe, nadzór i wykonanie prac budowlanych, usługę

dekoracji oraz profesjonalną sesję zdjęciową. Dodatkowo możemy zaprojektować i wykonać meble na wymiar.





Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kompleksowe programy aranżacji „pod klucz”, które dzielą się na 3 standardy:

SMART LIFE, MODERN LIFE, HIGH LIFE.