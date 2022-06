Inspace to pracownia architektoniczna specjalizująca się zarówno w projektowaniu wnętrz komercyjnych jaki i prywatnych. Projektujemy wnętrza biur, lokali użytkowych i showroomów. Udzielamy pomocy przy uzyskiwania odpowiednich decyzji i pozwoleń niezbędnych do użytkowania danej nieruchomości.

Klientom indywidualnym, dla których projektujemy wnętrza domów i apartamentów, oferujemy kompleksową i fachową obsługę. Pomagamy zaczynając od samego projektu, poprzez opracowanie odpowiedniego budżetu i kończąc na doborze wykonawcy. Przy projektowaniu wnętrz pełnimy również nadzory autorskie i inwestorskie.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza w zakresie architektury, poparte są pasją do poznawania nowych trendów w designie i znajomością nowych rozwiązań technologicznych i multimedialnych. Lubimy to co robimy, cieszymy się, że możemy wspólnie z naszymi Klientami realizować nawet najbardziej zwariowane pomysły .