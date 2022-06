DO DIZAJN Dorota Szczygłowska

DO DIZAJN jest pracownią projektową architektury oraz architektury wnętrz specjalizująca się w projektowaniu budynków i wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

DO dizajn tworzy ARCHITEKTURĘ Z WNĘTRZEM.

Dwa elementy: budynek-struktura i wnętrze nie istnieją oddzielnie, gdyż wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Istotne jest by z sobą harmonizowały, nawzajem podnosząc swoją jakość i wartość, tak by człowiek żyjący w zaprojektowanej przestrzeni czerpał energię i radość z samego przebywania w niej. Do każdego projektu podchodzę indywidualne, aby projekt odpowiadał potrzebom klienta, założeniom budżetu, miejscu w którym powstaje i posiadał indywidualny, ponadczasowy charakter.

Posiadam:

- kilkunastoletnie doświadczenie w branży projektowej,

- pełne uprawnienia projektowe w zakresie architektury,

- współpracuję z doświadczonymi i rzetelnymi projektantami branżowymi i wykonawcami.