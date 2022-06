Wyroby firmy Miętowy Kot są ręcznie produkowane w niewielkiej, rodzinnej fabryce, która powstała z miłości do dzieci i mieści się na terenie Unii Europejskiej. Jako właściciele manufaktury jesteśmy przede wszystkim rodzicami i dla naszych dzieci właśnie powstały pierwsze wyroby. Później, dzięki ogromnemu zainteresowaniu wyrobami, którymi oczarowani byli nasi znajomi i bliscy poszerzaliśmy asortyment produktów, samodzielnie je projektując i produkując aż w 2008 roku powstała firma Miętowy Kot. Ponieważ samodzielnie produkujemy nasze wyroby nie ma możliwości by fabrykę opuściły wyroby wadliwe czy niepełnowartościowe. Do produkcji używamy materiałów bardzo wysokiej jakości, stosujemy ekologiczne i przyjazne zdrowiu technologie tak, aby nasze wyroby były czarujące, świetnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. Praktycznie wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane od początku do końca przez nas i chronione są prawem autorskim. Wszystkie nasze produkty testowane były na dzieciach. Własnych dzieciach i dzieciach naszych przyjaciół. Dzięki temu mamy pewność, że będą bardzo dobrze przyjęte przez dzieci dając im radość i szczęście. Jednocześnie, dzięki niezwykle nasyconym i pięknym kolorom, ciekawym materiałom, stymulują rozwój psycho-motoryczny, jak również pomagają w poznawaniu świata, czy wręcz w nauce czytania.