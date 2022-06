Dekory Nati

Wykonuję kafle dekoracyjne, kafelki 100% hand made, kafelki ręcznie malowane, kafle ścienne.

W mojej pracowni wykonuję płytki ścienne do kuchni, dekory i kafelki kuchenne. Ale oprócz płytek kuchennych przygotowuję także glazurę do łazienki, kafelki i dekory łazienkowe. Jedyne, niepowtarzalne i wyjątkowe, ponieważ są to kafelki ręcznie robione. Ze starannością, troską i miłością. Kafelki własnej roboty wykonuję już obecnie od około 5 lat. Mam własną, niewielką pracownię ceramiki, gdzie powstają kafelki portugalskie, kafelki włoskie i kafelki kubańskie. Czerpię z tradycyjnych malowanych wzorów, modyfikując i odciskając je na kaflach a także tworzę własne. Są to kafelki z motywem roślinnym, kafelki rustykalne, dekory z motywami morskimi, gładkie kafle kolorowe i innego rodzaju wzorzyste płytki ścienne. Kafelki własnej produkcji sama mam we własnej kuchni. Są odporne na użytkowanie, ścieranie, mycie, moczenie itd. Moje kafelki to rękodzieło, są wykonywane ręcznie. Dodatkowo są to polskie kafelki. Wykonuję kafelki na zamówienie, również płytki według pomysłów Klientów.