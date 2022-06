mebel odNOVA to firma zajmująca się renowacją mebli z okresu art deco i powojennego (PRL).

Chcę pokazać, że stare kiedyś zniszczone meble mogą dostać druga szansę na szaleństwo w każdym wnętrzu. Moje mebelki są 100% VEGE (nie używam szelaku, pędzli z naturalnego włosia, kleju zwierzęcego)

Szukasz mebelka specjalnie dla siebie ? Nie wiesz czy mebel będzie pasował do wnętrza, pisz!

OGARNIEMY, ZAPROJEKTUJEMY, DOPASUJEMY :)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

mebel odNOVA is a company dedicated to the restoration of furniture from the Art Deco and post-war period in Poland. Our goal is to demonstrate that old, worn, and damaged furniture can be brought back to life in any interior… Our furniture is 100% free of animal products (e.g. no shellac, no brushes with animal bristles, no animal glue).

Looking for furniture that is just right for you? Not sure whether a piece of furniture will suit a particular interior? Write us! We will help you SELECT, CUSTOMIZE, and ADAPT antique furniture to any setting! :)