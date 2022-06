Majunto to manufaktura którą stworzyliśmy z pasji do życia i kolorowych tkanin. Nie jesteśmy produkcją masową. Wszystkie nasze uszytki są od początku do końca szyte z największą starannością. Majunto to HANDMADE w najczystszej postaci. Materiały z których korzystamy posiadają ekologiczne i zdrowotne certyfikaty Oeko-Tex.