Architekt Villanette

Projekty domów, projekty rezydencji i projekty wnętrz i ogrodów kreowane w niepowtarzalnym, fantazyjnym stylu. Pełne ciepła, o niekonwencjonalnej przestrzeni, płynnych, współgrających z naturą liniach. Projekty nietypowe, niebanalne i kontrowersyjne. Tworzymy dla tych, którzy nie chcą rozwiązań stylizowanych na pałace i dworki, a nie zadowolą się też nudną przeciętnością.

Oferujemy projekty gotowe, ale główne nasze zajęcie to projekty na indywidualne zamówienie. Podejmujemy się także projektowania domów weselnych, spa, pensjonatów czy biurowców.

Oferujemy inwentaryzacje architektoniczne, modernizacje i projekty wnętrz, projekty siedzib firm a także innych budynków usługowych, handlowych, użyteczności publicznej. Jesteśmy gotowi do współpracy na terenie całej Polski.

About me and VILLANETTE Established in 1991 Villanette is an achitectural office specializes in a designing of single-family houses and residences, and any else buildings too. We offer more than 150 ready-made house plans in own style.Their character may be defines :Houses with a wave (all house plans with a characteristic "soft" roof)The combination of experience architects of Villanette, distinctive design style of openness, creativity and enthusiasm of creatives architects can meet the most demanding and daring ventures and wishes of clients.My name is Dagmara Obluska. I am the owner of Villanette. I am an architect (designer) of unique residences for those who wanta comfortable, stylish, and 'prestigious', yet affordable, image. I have been designing homes (not just houses), gardens, interiors, and fences - for almost 20 years, much to the satisfaction of my clients and myself. You will find pictures and sketches of some of the projects I have worked on, throughout this pages.I present exquisite solutions that are based on traditional building technologies. It is my intention to create user-friendlyarchitecture, fitted to the human scale with multidimensional roofs, various types of staircases, romantic spots, etc. -- solutions that are intriguing, yetconvenient. A distinctive feature of my design work is to have plenty of open space that has practical application. For example, I often create large open areas that are suitable for relaxing, having a chat and a cup of tea, or a quiet place to use a laptop or read a book. I believe that once at home, an individual should breathe happily, feel at home, and should enjoy every moment of being there.

