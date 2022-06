5828 Architektura Wnętrz

Pracownia zajmuje się opracowywaniem projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Oferując dwa warianty projektów w oparciu o obecne trendy i oczekiwania inwestorów.

Projekt koncepcyjny to pierwszy z dwóch wariantów oferowanych przez pracownie. Zakres projektu jest bardzo ogólny. Klientowi przedstawiane są 2- 3 propozycje układu funkcjonalnego opracowywanego wnętrza. Po akceptacji najkorzystniejszego wariantu, przystępujemy do z wizualizowania charakteru

Projekt koncepcyjny:

- układ funkcjonalny;

- ogólne przekroje ścian wraz z opisem;

- wizualizacje 3d;

- spotkania z klientem na każdym etapie powstawania projektu, w celu jego konsultacji;

Projekt kompleksowy to drugi, jak i ostatni z oferowanych wariantów przez pracownie. Zakres projektu jest bardzo uszczegółowiony, umożliwiający dokładną realizacje opisanych prac remontowo- wykończeniowych opracowywanego wnętrza. Klientowi podobnie, jak przy projekcie koncepcyjny przedstawiane są 2- 3 propozycje układu funkcjonalnego- do wyboru jeden z wariantów, który później zostaje z wizualizowany, w oparciu o wybrane wcześniej materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia wnętrz i inspiracje klienta. Po akceptacji wizualizacji pomieszczenia przechodzimy do przygotowania dokumentacji technicznej wraz z opisem prac, jakie należy wykonać w opracowywanym lokalu. Oprócz kompletu rysunków technicznych i wizualizacji inwestor otrzymuje specyfikację wykorzystanych materiałów w projekcie wraz z szczegółowym opisem, jak i przybliżonym kosztorysem.

Projekt kompleksowy:

- opis założeń projektu;

- opis prac budowlanych, jakie należy wykonać we wnętrzu (ściany, sufity, podłogi, stolarka);

- rzut stanu istniejącego (inwentaryzacja pomieszczenia);

- układ funkcjonalny;

- rzut, układ posadzek;

- rzut, układ sufitów podwieszanych;

- rys. techniczny instalacji elektrycznych/ oświetlenia;

- rys. techniczny instalacji wodno- kanalizacyjnej;

- widoki/ przekroje ścian każdego pomieszczenia (rys. techniczne);

- projekt mebli na wymiar/ na zamówienie;

- rys. techniczne mebli dla wykonawcy;

- wizualizacje każdego pomieszczenia;

- specyfikacja projektu/ spis wykorzystanych materiałów w projekcie;

- spotkania w sklepach branżowych, w celu przedstawienia wybranych produktów użytych w projekcie;

- spotkania z klientem na każdym etapie powstawania projektu, w celu jego konsultacji;