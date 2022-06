NOBO DESIGN Aleksandra Huras

NOBO DESIGN to pracownia zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz elementów wystroju wnętrz. Istotą naszego działania jest sprostanie wymaganiom oraz upodobaniom stawianym przez klienta. Dokładamy wszelkich starań aby projekt sprostał Państwa oczekiwaniom, był oryginalny oraz funkcjonalny. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, dopasowany do potrzeb i moliwosci finansowych inwestora. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, oraz doskonałą znajomość rynku branżowego. Z każdego wnętrza staramy sie stworzyć miejsce wyjątkowe, funkcjonalne, zgodne z Państwa upodobaniami. Współpracujemy z wieloma dystrybutorami materiałów wykończeniowych, przez co mozemy Państwu zaoferować ciekawe upusty cenowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz do współpracy.