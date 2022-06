Kolor Farby

Największy w Krakowie specjalistyczny sklep z farbami do malowania wszystkich możliwych powierzchni. W naszej ofercie znajdą Państwo farby i lakiery z każdej półki cenowej, od farb wiodących krajowych producentów, aż do najlepszych niemieckich i fińskich producentów farb dekoracyjnych oraz przemysłowych. Nasi specjaliści doradzą Państwu, jaką farbę wybrać, podpowiedzą, kiedy zastosowanie droższej farby przyniesie lepsze rezultaty dostosowując rozwiązanie do konkretnej sytuacji. Doradzą, jakich narzędzi użyć, aby efektywnie wykorzystać zakupioną farbę. W naszej ofercie poza farbami do ścian i sufitów, znajdą Państwo farby do dachów (duża rozpiętość cenowa oferowanych farb), farby do metalu (na zewnątrz – do wszelkich skorodowanych i nie tylko elementów stalowych oraz do wnętrz), farby do drewna (do wnętrz i na zewnątrz, do zabawek drewnianych), oleje do drewna, farby przemysłowe (do konstrukcji stalowych, betonu), farby specjalistyczne ( dla gastronomii, do mokrych pomieszczeń, szpitali, szkół) oraz lakiery dla motoryzacji oraz spray'e. Posiadamy produkty z certyfikatami ekologicznymi oraz farby bezpieczne dla alergików. Oferujemy produkty marek: Tikkurila, Beckers, Dulux, Śnieżka, Kabe, Feidal, Dekoral, Ceresit, Tytan oraz wielu innych. W naszych punktach znajdą Państwo mieszalniki farb i tynków, w których możemy przygotować każdy kolor. Zapraszamy i czekamy na Państwa w dwóch miejscach w Krakowie - Zakopiańska 58 oraz Wielicka 87!