Mobile Design Katarzyna Juszczak

Projektowanie i aranżacja wnętrz - współpraca

Projektowanie wnętrz to budowanie relacji pomiędzy ludźmi i produktami, pomiędzy kolorami i materiałami, funkcjami i przestrzenią, światłem i nastrojem, ciszą i muzyką, indywidualną dla każdego drogą. Pracownia to pasja tworzenia przestrzeni do życia dla innych ludzi. Moja autorska pracownia, specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu i aranżacji wnętrz mieszkalnych, usługowych, biurowych, handlowych, mebli oraz detali. Podstawą moich realizacji jest umiejętna selekcja i świadomy dobór rozwiązań, materiałów i wyposażenia zależnie od charakteru, oczekiwań i możliwości finansowych inwestora. Zapewniam kontakt z profesjonalnymi wykonawcami, dostawcami, specjalistami, organizację logistyki oraz nadzór autorski nad realizacją projektu. Jak to działa? spotkanie z projektantem: omówienie Twoich potrzeb i oczekiwań oraz dobór produktów i materiałów. Akceptacja projektu na podstawie wizualizacji, propozycja i zestawienie materiałów, produktów, dokumentacja projektowa, opisowa, kosztorys realizacja - nadzór autorski. Co zyskujesz? kompleksowe i rzetelne opracowanie techniczne dobór elementów wyposażenia wnętrz wraz z kosztorysem, organizację zamówień konkretnego asortymentu pełen nadzór nad ekipami budowlanymi i koordynację ich prac, czytelne i jasne zasady współpracy na każdym etapie działania dostosowanie zakresu naszych usług do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.