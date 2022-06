Pora na wnętrze jest białostocką pracownią projektowania wnętrz, która stacjonarnie wykonuje projekty na terenie województwa podlaskiego oraz Warszawy, natomiast online na terenie całego kraju. Wykonuję projekty wnętrz mieszkalnych oraz komercyjnych. Duży nacisk kładę na wczucie się w styl inwestora i dopasowanie jego oczekiwań funkcjonalnych do danego wnętrza. Nie trzymam się sztywnych szablonów spotkań, na których rozmawiamy o oczekiwaniach, nasze spotkania są luźne, co pozwala mi lepiej poznać potrzeby klienta. Zajmuje się tworzeniem projektów kompleksowych, ale nie tylko. Śmiało można zgłosić się do mnie po sam układ funkcjonalno-przestrzenny wnętrza bądź wizualizację 3D.





Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 503 428 176, e-mail: poranawnetrze@gmail.com bądź przez stronę internetową: http://poranawnetrze.pl