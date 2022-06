Osusz.pl zajmuje się kompleksową pomocą po zalaniach i awariach instalacji wodno-kanalizacyjnej. Bez względu na źródło pochodzenia wycieku! Osuszamy zalane budynki, mieszkania, apartamenty, wyciągamy wilgoć technologiczną z nowo wybudowanych budynków, termowizyjnie lokalizujemy wycieki, zapobiegamy rozwojowi groźnych dla zdrowia grzybów i pleśni. Oferujemy wynajem najwydajniejszych na rynku osuszaczy na dowolną ilość dni, do każdej wielkości pomieszczenia czy budynku. Nasza oferta nie kończy się tylko na wypożyczeniu osuszacza. Kompleksowo zajmujemy się osuszaniem zalanych pomieszczeń, mieszkań i całych budynków. Jak to wygląda w osusz.pl? Otrzymujemy informację o zalaniu (czas powiadomienia jest bardzo ważny - im szybciej=mniejsze straty), na miejsce przywozimy osuszacze oraz, jeśli nieznane jest źródło wycieku, sprzęt termowizyjny, którym jesteśmy w stanie z dokładnością do kilku centymetrów wskazać miejsce wycieku (warto pamiętać, że miejsce, w którym pojawiła się woda na ścianie, czy suficie, nie jest miejscem, w którym jest wyciek), instalujemy osuszacze, a w przypadku zalania przystępujemy do wyciągnięcia wilgoci z warstw podposadzkowych. Największym problemem jest właśnie woda, która wdarła się pod podłogę. Nawet jeśli usuniemy widoczne ślady zalania, to woda, która znajduje się w warstwach izolacji znajdujących się pod parkietem, czy panelami podłogowymi, z czasem doprowadzi do powstania pleśni na ścianie, odparzy tynk, spowoduje powstanie zapachu stęchlizny, a wszystko to będzie bardzo trudne i kosztowne do naprawienia. Po wykonaniu usługi przygotujemy dokumentację powykonawczą, która będzie niezbędna do rozliczenia z ubezpieczycielem. Z osusz.pl mogą Państwo liczyć na kompleksową usługę, a przede wszystkim pomoc, w tym trudnym momencie. Osuszamy również nowo powstałe budynki mieszkalne, czy biurowce, w których wilgoć technologiczna zalegająca w ścianach uniemożliwia kontynuowanie prac budowlanych. Wiemy, że każde opóźnienie wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego po otrzymaniu zlecenia dowieziemy i zainstalujemy w budynku niezbędną ilość osuszaczy. Działamy na terenie Krakowa i Katowic, a zlecenia na instalację osuszaczy realizujemy nawet w tym samym dniu, co zgłoszenie. Zadzwoń! Tel. 600-485-471 lub 883-731-195.