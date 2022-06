SPACELAB Agnieszka Deptuła Architekt

Need some SPACE? This is a laboratory for good ideas!

W SPACELAB tworzymy niebanalne i indywidualne projekty wnętrz. Projektujemy modne wnętrza prywatne i komercyjne z nadzorem autorskim. W nasze DNA wpisane jest wielowymiarowe i kreatywne podejście do projektowania. Naszą specjalnością - oprócz zleceń prywatnych - stały się też projekty wnętrz siłowni i klubów fitness. Nasze biuro architektoniczne mieści się w Poznaniu, ale w pracy nigdy nie ograniczała nas lokalizacja!