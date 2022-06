PHU Bortnowski

Firma BORTNOWSKI specjalizuje się w pracach stolarsko-parkieciarskich i istnieje na rynku od 1990 roku realizując w budownictwie różne ambitne projekty z drewna. Raz są to modne i funkcjonalne realizacje klientów indywidualnych w domach i mieszkaniach, często nawet bardzo małych. Innym razem niezwykłe, jednostkowe, bardzo praktyczne, duże aranżacje obiektowe.

Wykonujemy nie tylko parkiety i nie tylko w pokojach, ale w kuchniach i łazienkach, często w połączeniu z zewnętrznymi powierzchniami tarasowymi wespół z wyposażeniem. Realizujemy drewniane pergole w modnych dzisiaj szarościach i bielach zadaszone poliwęglanem, osłaniane reflesolami, lub żaglami z płótna. Do tego bardzo często łączymy to wszystko z elewacjami w poszukiwanych ciepłych kolorach pasujących do ogólnych trendów. Realizujemy w drewnie designerskie pomysły na sufity i ściany w nietypowych konfiguracjach.

Wszystkie nasze realizacje są dostosowane do otoczenia i tworzą niemalże prawie zawsze jednostkowy charakter, ponadto odpowiadają dzisiejszym normom przeciwpożarowym i higienicznym.

Na swoim koncie mamy mnóstwo zakończonych ambitnych tematów i są to często realizacje, które bardzo dobrze funkcjonują od wielu lat. Tak jest z parkietem w nowej części Starego Browaru w Poznaniu. Zrealizowaliśmy podobne parkiety w Galerii Cuprum w Lubinie, schody, parkiety i drewniane ściany w nowej Galerii Katowickiej przy Dworcu Głównym w strefie Food Court. Parkiety, tarasy, ławki w Galerii Handlowej Posnania. Parkiety, schody, sufity i ściany drewniane w Galerii Północnej na Białołęce w Warszawie, oraz tarasy i parkiety w Koszalińskiej Galerii Atrium. Możemy się pochwalić bardzo ładnymi schodami, parkietami i tarasami (taras wewnętrzny i taras zewnętrzny) w Hotelu Andersia Tower, oraz schodami i parkietem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, gdzie całość jest ułożona na ogrzewaniu podłogowym. Zrealizowaliśmy parkiety i schody w kilku filharmoniach od opolskiej, poprzez zielonogórską, poznańską Akademię Muzyczną, po kaszubską w Wejherowie. Naszym udziałem są parkiety i schody na stadionach Lecha Poznań i Śląska Wrocław, oraz we wrocławskim nowym terminalu lotniczym im Mikołaja Kopernika. A przecież to tylko namiastka tego, co stworzyliśmy. Na długiej liście są banki, szereg sal tanecznych bezspoinowych i restauracyjnych, sale kolumnowe w urzędach miast i urzędach marszałkowskich, a nawet obudowa powierzchni posadzki drewnianej wokół basenu wykonana w systemie podłogi marynistycznej. Są również szkoły z podłogami sportowymi i przedszkola z antypoślizgowymi podłogami przyjaznymi dzieciom.

Wykonaliśmy piękne tarasy i parkiety w wieżowcu Cosmopolitan na Twardej w Warszawie, elewacje i tarasy w apartamentowcu na Wyspie Piasek we Wrocławiu, sufity drewniane w Galerii Ikea na Bielanach Wrocławskich, czy ostatnio drewniane ściany w strefie fitnes w biurowcu Kaufland we Wrocławiu.

Co cechuje naszą firmę?

Nieszablonowe podejście do projektu połączone z wnikliwą analizą założeń i możliwości praktycznego użytkowania. W tym temacie zawsze zwracamy uwagę, aby projekt nie był realizowany w oderwaniu od rzeczywistości. Zależy nam, aby nasze realizacje były nie tylko modne, ale i trwałe. Posiadamy doskonałą praktyczną znajomość różnych gatunków drewna, w tym egzotycznych, oraz szerokie zaplecze wykonawcze - są to przede wszystkim pracownicy z dyplomami mistrzowskimi, oraz nowoczesny sprzęt.

Jeśli zainteresowałem Państwa naszymi zdolnościami i możliwościami to fantastycznie. Szukam klientów do dalszych ambitnych realizacji, więc zapraszamy wszystkich do współpracy przy małych i dużych projektach. Jako rzemieślnik "kocham drewno" i to hasło jest myślą przewodnią naszej firmy, więc polecam się wszystkim, dla których to przesłanie nie jest w budownictwie obojętne.