MG Interior Studio Michał Głuszak

Od kilkunastu lat wraz z zespołem aranżujemy wnętrza mieszkalne i komercyjne, do których projektujemy meble, balustrady, zasłony, a nawet lampy. Mamy na swoim koncie również projekty architektoniczne. Nasze projekty są bardzo różnorodne i to w naszej pracy podoba nam się najbardziej. Nie ograniczamy się do jednego "stylu" - jakby ktoś powiedział. Projektując, stawiamy przede wszystkim na wygodę w użytkowaniu - ma być praktycznie, pojemnie, życiowo. A żeby żyło się dobrze, trzeba z głową rozwiązać we wnętrzu funkcje. Kolory i materiały - choć są ważną częścią mieszkania - nie zastąpią nam wygody.