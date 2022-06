Casa Marvell to zespół ludzi ceniących najlepszy design, dla których nie ma w tej dziedzinie żadnych ograniczeń twórczych. W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie wszystkich miłośników wyszukanego, nowoczesnego wzornictwa od 2009 roku tworzymy markę, jakiej jeszcze na polskim rynku wnętrzarskim nie było. Jako jedyny polski przedstawiciel światowego koncernu meblarskiego CAMERICH zajmujemy się m. in. sprzedażą ekskluzywnych, nowoczesnych mebli, designerskiego oświetlenia oraz wspaniałych ręcznie robionych dodatków. W naszej ofercie można również znaleźć dzieła sztuki młodych polskich artystów m. in. Dominika Jasińskiego. Marka Casa Marvell to również projektowanie nowoczesnych, wprawiających w zachwyt wnętrz z nastawieniem na ich wygodę oraz funkcjonalność. Realizujemy projekty zarówno indywidualne jak i korporacyjne.