Youngstudio Arkadiusz Klimczak

Nazywam się Arkadiusz Klimczak, jestem fotografem. Witam w moim świecie. W świecie fotografii. Zapraszam do siebie, jeśli chcecie zostać jego częścią. Nie ukrywam, że fotografia wessała moje całe ja. Bez niej już żyć nie mogę. A skoro tutaj jesteś, to znaczy, że moje fotografię trafiają także w Twój gust. Jeśli chcesz abym to ja utrwalił Twój najszczęśliwszy dzień… nie wahaj się już ani chwili.

Usługi Fotografia Ślubna Obszary usług śląsk and Rybnik Adres Mikołowska 93

44203 Rybnik

Polska

+48-606950346 www.klimczakfotografia.pl